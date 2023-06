Guérir son féminin avec les 4 éléments

Daphné Iris Caillol nous propose un merveilleux voyage vers notre intériorité et notre féminin, par le biais des contes. Le conte est une forme de transmission ancestrale pour faire évoluer les êtres. C'est un récit initiatique qui contient la sagesse des anciens et nous ouvre au mystère du futur. Ces contes parlent de quatre figures féminines, chacune reliée à un élément, qui vont retrouver leur pouvoir caché au fond d'elles-mêmes en maîtrisant l'élément. A travers l'initiation auprès de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, ces archétypes féminins ont pour but d'aider et de soutenir chaque femme dans la compréhension et la quête de soi. Ces contes sont profonds, ils sont un voyage qui peut être différent à chaque lecture, ils contiennent des clefs pour une compréhension intérieure et un chemin vers notre pouvoir en tant que femme dans un espace où la quête de réponse et de profondeur demeurent au centre de la transition d'un monde en changement. Ces contes sont une base théorique à des retraites initiatiques de femmes qui auront lieu aux différentes saisons, ils peuvent aussi être la base de rituels ponctuels pour rééquilibrer l'élément qui en a besoin. En complément à la magie vibratoire de ces contes, de nombreux rituels vous permettent d'expérimenter à votre tour en douceur ce chemin qui mène à votre féminin.