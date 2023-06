Ce guide permet d'identifier sûrement et facilement 360 espèces d'insectes - Chaque espèce est illustrée par une photo dans son environnement naturel, ainsi que d'autres photos d'espèces proches. - Le texte précise toutes les caractéristiques de l'insecte, son milieu et son mode de vie. Au total, ce sont plus de 540 photos et dessins pour ce livre au format poche.