Une famille à nous - Le droit de l'aimer

Une famille à nous, Kat Cantrell Son fils. Les larmes aux yeux, Desmond regarde l'enfant qui dort paisiblement dans les bras de sa mère. S'il s'attendait à cet amour puissant et immédiat pour le petit Connor, rien n'aurait pu le préparer à l'émotion qu'il ressent face à ce spectacle. Soudain, il se prend à rêver d'une vie à trois. Une vie où sa relation avec Kélia Moore ne serait pas un simple contrat, touchant à sa fin maintenant qu'elle lui a donné un fils... Le droit de l'aimer, Cat Schield Quinze jours. C'est le temps dont dispose Brandee pour séduire Shane. Après quoi elle perdra Hope Springs, le ranch auquel elle se consacre entièrement. Hélas, si l'enjeu est de taille, la tâche n'en est pas moins délicate. Depuis qu'elle a rencontré Shane, tous deux s'affrontent dans des échanges plus que houleux. Au point que Brandee se demande quelle attitude adopter pour convaincre Shane qu'elle n'est plus son ennemie mais la femme de sa vie... Romans réédités