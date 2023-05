La voix, si évidente, si mystérieuse. Nous parlons, nous entendons parler, mais connaissons-nous les singularités de la voix, comment elle se forme et comment elle influe sur nous ? Dans cet ouvrage sans équivalent, Jean Abitbol, un des praticiens les plus renommés du monde, revient sur son expérience personnelle et offre une réflexion exceptionnelle sur la voix. "Chaque voix est unique. Il y a huit milliards d'êtres humains et huit milliards de voix différentes". Ce qui pourrait conduire à une cacophonie universelle produit au contraire une harmonie admirable. Notre voix, bien sûr, mais celle des autres ? Parents, proches, enseignants, tous ceux avec qui nous interagissons : de quelle façon nous modifient-ils ? Comment les voix exceptionnelles, celles des artistes et des prophètes, nous séduisent-elles ? Quelles sont les tactiques vocales des malveillants ? Churchill et Hitler discourant se fondent sur des techniques radicalement opposées. Y a-t-il une voix de l'amour et une voix de l'emprise ? Mêlant aux dernières découvertes scientifiques ses souvenirs sur François Mitterrand, Johnny Hallyday et bien d'autres célébrités, Les voix de notre vie aborde la question du rapport à l'humain, mais aussi à la nature et à la spiritualité. La voix est au coeur de la vie.