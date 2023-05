Echappées belles. L'art de s'évader un peu chaque jour

Nos modes de vies et nos sociétés laissent de moins en place à l'imprévu. Ainsi, ce qui fait l'essentiel de la vie est en train de se perdre : la beauté insoupçonnée du quotidien, une rencontre inattendue, la découverte par hasard d'un paysage... Mais il est encore possible d'échapper à cette triste évolution. Les solutions sont à notre portée. En adoptant un autre regard sur certaines situations, en accueillant favorablement certains événements apparemment contrariants, en les envisageant non comme des obstacles, mais comme des chances, alors notre capacité d'émerveillement peut reprendre ses droits. Il existe aussi des lieux de l'imprévu : les bancs publics, les premiers étages dans les cafés, les halls d'aéroports, les restaurants vides, les églises, les cimetières, tous ces lieux d'apparence banale offrent d'incomparables occasions de fugues, de vies parallèles. Ces instants dérobés, inattendus, ces lieux où le temps paraît flottant ou suspendu, sont ce qu'il nous reste pour accéder à la poésie.