Cet ouvrage enchantera les enfants passionnés par le Moyen-âge et les chevaliers. D'incroyables images en trois dimensions et des informations rédigées par de grands experts permettront aux jeunes lecteurs de plonger dans l'univers des chevaliers. Une introduction très riche et très complète : - retrace les modes de vie des chevaliers, - décrit leurs incroyables machines de guerre et leurs armes les plus étonnantes, - et explique la construction et l'organisation des châteaux du Moyen Age. Des focus détaillent ensuite : - l'armure des chevaliers, - les grands moments de leur vie : les joutes, les banquets, ... - les châteaux les plus célèbres : le Mont-Saint-Michel, le Castel del Monte...