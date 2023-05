Un grand week-end à Athènes

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Athènes grâce à ce guide Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences et activités uniques : aller au théâtre antique pendant le festival, déguster le blanc de Santorin ou le rouge de Naoussa dans les bars à vins, plonger dans le ventre de la ville au marché central, grimper au sommet de Philopappou, le poumon vert d'Athènes, écouter le rébétiko, le blues grec, dans une taverne traditionnelle ... - Notre sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance d'Athènes ! - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : les meilleurs adresses de produits grecs et de street food, le top des lieux où déguster les meilleurs desserts, les meilleurs lieux pour écouter le rébétiko ou le jazz, les plus beaux rooftops, les boutiques des créateurs grecs... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.