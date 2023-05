La magie naturelle. Comprendre la magie et son histoire avec des sortilèges, des rituels et des enchantements

A travers un contenu historique fourni et complet et un aspect pratique détaillé, ce livre vous révèle tout ce qu'il y a à savoir concernant la magie naturelle. Découvrez ainsi les pouvoirs qui découlent de la nature et comment les utiliser : - Devenez un-e magicien-ne naturel-le, en utilisant les connaissances accumulées depuis des milliers d'années. - Trouvez les bons outils pour exprimer votre créativité et vos croyances : utilisez votre baguette magique, travaillez avec le pentacle, créez votre cercle sacré. - Mais également des techniques utilisant des plantes, des arbres, des cristaux, des méditations, des chants, et des rêves. La magie naturelle vous invite à révéler qui vous êtes et à apporter des changements positifs dans votre vie !