Sous le joug de son ennemi ; L'héritière sicilienne ; Piégée au palazzo

Sous le joug de son ennemi, Melanie Milburne Clem déteste Alistair Hawthorne depuis qu'il l'a cruellement humiliée, dix ans plus tôt. Pourtant, lorsqu'il exige qu'elle l'accompagne à Monte-Carlo - où son frère et la demi-soeur d'Alistair ont fui en secret -, Clem n'a d'autre choix que d'accepter. Mais, sur place, dans ce décor de rêve, elle se surprend à être attirée par son ennemi... L'héritière sicilienne, Susan Stephens Séduisant, ténébreux... détestable. Le jour où elle voit l'énigmatique Luca Tebaldi s'avancer vers elle, Jen se tient aussitôt sur ses gardes. Que lui veut le célèbre milliardaire ? La soumettre au plus odieux des chantages, Jen le comprend bientôt, lorsque Luca lui apprend que Raoul, son frère, l'a désignée comme sa légataire testamentaire et qu'il compte faire annuler cette clause... Piégée au palazzo, Sara Wood Miranda retient son souffle, tandis qu'elle découvre le palazzo dans lequel le comte Dante Severini, son époux, l'a fait venir. Surplombant les eaux azurées du lac de Côme, le domaine est somptueux. Hélas ! il ne s'agira pour elle que d'une prison dorée. Après l'avoir cruellement rejetée, son mari exige qu'elle séjourne chez lui, malgré la haine qu'il lui voue... Romans réédités