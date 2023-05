Cette ombre dans tes yeux ; Un couple dans la tourmente

Cette ombre dans tes yeux, B. J. Daniels "Je vais me marier avec Fitz... " Partagé entre colère et stupéfaction, Tommy Colt sonde le regard de Bella qui, quelques jours plus tôt encore, jurait qu'elle n'aimait que lui. Quel sordide chantage le puissant Fitz a-t-il exercé sur elle pour la contraindre à l'épouser ? Et brusquement la décision de Tommy est prise : il va confondre Fitz et arracher celle qu'il aime aux griffes de ce prédateur sans scrupule... Un couple dans la tourmente, Barb Han Pour l'agent spécial Quint Casey, mener une investigation secrète sur un réseau de trafic d'armes n'est que pure routine. Et enquêter sous couverture n'a rien d'exceptionnel. Mais, tout cela, il a l'habitude de le faire seul... Aussi, quand il apprend que Ree Sheppard, une policière de choc, va collaborer avec lui, il enrage. D'autant plus que les ordres sont clairs : Ree et lui vont devoir se faire passer pour mari et femme...