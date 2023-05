Sombre machination ; La vérité sous le masque

Sombre machination, Lena Diaz Série "Enquêtes à Prescott Mountain" - Tome 2/2 Quand la peur rôde dans les Smokies... On le surnomme "le Slayer" , et nul n'a jamais vu ce tueur recherché pour de multiples assassinats... La découverte d'un corps et la présence du procureur du comté, aperçu non loin de la scène de crime, ouvrent une nouvelle piste aux investigateurs. Mais, pour l'inspectrice Bree Clark et l'agent du FBI Ryland Beck, ce meurtre n'est pas l'oeuvre du Slayer, c'est celle d'un copycat, destiné à les détourner de leur cible... La vérité sous le masque, Juno Rushdan "Protégez-moi, je vous en supplie" ... Bouleversée, Kate laisse entrer Cheryl, la jeune femme enceinte qui vient d'arriver à sa clinique vétérinaire. Pressée par l'urgence, assistée par DJ, un vieux monsieur qui vit près de chez elle, elle aide Cheryl à mettre au monde son petit garçon. Mais des hommes armés surgissent alors, des malfrats que DJ, sous les yeux effarés de Kate, met en fuite avec la vigueur d'un jeune homme...