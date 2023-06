Svetlana. La fille de Staline

Svetlana (1926-2011) était la fille unique et chérie de Joseph Staline. En fuyant l'URSS en pleine guerre froide, la "petite princesse du Kremlin" devient une héroïne, mais ne parviendra jamais à échapper au fantôme du Tyran rouge. Adorée par son père, Svetlana mène une enfance insouciante jusqu'à la mort de sa mère dans des circonstances mystérieuses. A 17 ans, elle tombe amoureuse d'un cinéaste juif, mais Staline fait envoyer ce dernier au goulag. Suivent deux mariages, deux enfants, deux divorces. Eprise de liberté, Svetlana fuit seule l'URSS et pose le pied sur le sol américain en 1967. Dans ses Mémoires, elle dénonce le régime soviétique et évoque son "monstre de père" . Désormais à la une de la presse du monde entier, elle déclenche la fureur du KGB. Mais la célébrité n'adoucit pas la nostalgie d'un pays qui lui est si cher... Fille meurtrie, femme mal-aimée, éternelle errante, Svetlana nous touche par son destin tourmenté, marqué du sceau de l'histoire.