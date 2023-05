Une nuit avec toi ; Duel sensuel ; Attraction

Une nuit avec toi, Clare Connelly En sortant avec ses amies, Ally ne s'attendait certainement pas à attirer l'attention d'Ethan Ash, grande rock star du moment. Mais c'est à elle et à elle seule qu'Ethan fait une proposition aussi indécente que tentante : si elle rentre avec lui, il lui fera vivre la nuit la plus excitante de son existence... Duel sensuel, Lisa Childs Trevor est persuadé d'avoir découvert l'identité du traître qui dérobe des informations au cabinet d'avocats pour lequel il travaille. Mais, avant de dénoncer Allison, il décide de se rapprocher de la jeune femme et - pourquoi pas - de pousser le vice jusqu'à la séduire... Attraction, Jackie Ashenden "Je te serai entièrement dévoué". Pourquoi Jake, alias Tiger, accepterait-il de lui venir en aide ? Depuis que son ami a rejoint les Knights, le célèbre gang de bikers, Summer ne le côtoie presque plus. Pourtant, lorsqu'elle vient à sa rencontre pour le supplier de la protéger de son père, elle aperçoit une flamme inhabituelle s'allumer dans le regard de Tiger... Romans réédités