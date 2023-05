Mariage de rêve

Un rêve en blanc, Cara Colter Molly le sait : essayer une robe de mariée dans le but de se débarrasser du romantisme qui lui colle à la peau, c'est une idée folle. Hélas, Molly ne tarde pas à regretter cette envie lorsque, une fois affublée de son incroyable tenue, elle se retrouve face au plus bel homme qu'elle ait jamais rencontré... son futur patron. Irrésistibles promesses, Emily Forbes Alors qu'il est déjà assailli de problèmes à l'hôpital, le Dr Carlisle n'en croit pas ses yeux en découvrant leur nouvelle recrue, qui le trouble plus que de raison ! Mais il doit bientôt revenir sur ses a priori car Evie est aussi compétente que drôle et ravissante. Un cocktail qui n'annonce rien de bon... Mariage en Australie, Barbara Hannay Soulagée. C'est l'émotion de Bella lorsqu'elle et Kent décident de rompre leurs fiançailles. Mais très vite, l'inquiétude la gagne : que va-t-elle faire, sans travail, dans sa ville natale où elle était revenue s'installer ? Sa vie lui paraît bien vide... Jusqu'à ce que Damon réapparaisse. Damon, son premier amour, pour qui elle sent renaître des sentiments... Romans réédités