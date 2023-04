Ses baisers me font fondre

Hiro Aise, jeune étudiant s'apprêtant à entrer à l'université, doit déménager sur ordre de ses parents pour s'installer avec l'aîné de la famille voisine, Mizuki Onosawa. Mizuki est un séduisant expert-comptable et un parfait gentleman, dont Hiro attire l'attention. La cohabitation semblait bien se passer pour Hiro qui préparait les repas et réveillait Mizuki tous les matins, mais un problème demeurait. Hiro aime les hommes et Mizuki se révèle être son premier amour... Mais quelques jours plus tard, alors que Hiro se masturbait après des semaines d'angoisse, il fut surpris par Mizuki. Malheureusement pour Hiro, Mizuki découvrit aussi qu'il recherchait un petit-ami sur internet et que la réception d'un message érotique l'avait beaucoup excité. C'est là que Mizuki proposa à Hiro de manière tout à fait inattendue, de jouer aux amoureux afin d'assouvir la frustration sexuelle de ce dernier.