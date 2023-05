Une dangereuse collaboration ; Un protecteur si troublant

Une dangereuse collaboration, Cindy Dees Prétentieux, exaspérant... mais tellement sexy ! Chaque fois que son regard croise celui de Reese Carpenter, Yvette Colton sent le feu lui monter aux joues. Un trouble qu'elle a le plus grand mal à cacher depuis qu'ils enquêtent en étroite collaboration pour résoudre un cold case vieux de vingt-cinq ans : un double meurtre dont l'auteur est toujours en cavale... Un protecteur si troublant, Elle James Pour Dallas Jones, revenir à Whiskey Gulch est synonyme d'un nouveau départ, et le poste d'adjointe au shérif lui convient parfaitement. Mais ce qui semblait tranquille au début se transforme bientôt en mission à haut risque. En effet, menacée de mort après la découverte d'un trafic de drogue, elle ne doit la vie qu'à l'intervention d'un homme : Levi Warren, un agent de sécurité qui la rassure et la trouble tout à la fois...