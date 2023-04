The Far East Incident Tome 3

Tandis que le GHQ reçoit la visite d'une journaliste cherchant à connaître la vérité sur les attentats perpétrés il y a peu, Kuromori et le groupe 731 oeuvrent dans l'ombre, tenant des conférences qui remettent en question l'arrêt de la guerre, et retournant la population contre le gouvernement et le GHQ. Nous en apprenons davantage sur le passé de Kuromori, qui réussit à rallier un nouvel allié à la cause de la milice Kiheitai... Grâce à ces manoeuvres, la tension est à son comble alors que des émeutes se créent et qu'une guerre civile est sur le point d'éclater...