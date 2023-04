Génésis Tome 7

Taïga, Arata et les hommes de la tribu des Homo-sapiens partent secourir les femmes enlevées par les Néandertaliens. Un nouvel affrontement sanglant éclate alors entre les deux tribus. Grâce à leur détermination et à l'aide du mammouth apprivoisé par Taïga, les Homo-sapiens réussissent à chasser les Néandertaliens et à libérer les femmes, qui ne sortent pas sans traumatismes de cette mésaventure... Ils réussissent par la même occasion à capturer l'un des Néandertaliens et à lui soutirer quelques informations sur leur chef et son objectif... Mais quelle est l'identité du chef se cachant derrière la nouvelle intelligence stratégique des Néandertaliens ?