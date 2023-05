Mystérieux cadeau à bord du sous-marin !

Constance, Erwan et Jeanne s'apprêtent à dire au revoir à leur papa sous-marinier qui part en patrouille pour de longs mois. Avant le départ, ils ont une idée fabuleuse ! Ils lui préparent en toute hâte un mystérieux cadeau... Le meilleur de tous ! Hélène Boiteau-Rabaud est l'auteure et l'illustratrice de cet album à découvrir et à lire seul(e) ou avec ta famille. Ce livre est publié avec le soutien de la MARINE NATIONALE.