Prix Camera Clara 2012 - 2022

Créé sous l'égide de la Fondation Grésigny, le prix Caméra Clara a pour objectif de promouvoir une écriture singulière favorisée par l'utilisation de la chambre, véritable éloge de la composition et du temps. Créé en 2012, le prix photo Camera Clara est réservé aux artistes qui travaillent à la chambre photographique. Il récompense un travail d'auteur, inédit et présenté en série ou ensemble photographique afin qu'il puisse être jugé sur sa cohérence, tant sur la forme que sur son contenu. A l'heure où un déferlement vertigineux d'images est offert à tous via Internet et représente une richesse indiscutable de communication et de partage , il est aussi incontestable - qu'à côté d'un échange démocratisé de contenus de valeurs - il s'est développé un "à tout va" photographique, très à la mode, qui a entraîné une confusion entre le medium, sa performance et sa qualification d'artistique. Pour la créatrice de ce prix, Joséphine de Bodinat Moreno et la directrice artistique Audrey Bazin, il est apparu essentiel de se positionner en "contrechamp" ou plutôt hors champ des tendances et de faire l'éloge d'une démarche réfléchie et d'une certaine lenteur. En effet par le maniement même de l'appareil, ses contraintes spécifiques, l'artiste choisit de prendre son temps pour collaborer avec la lumière. Ainsi revient-on à l'origine même de la photographie. sans pour autant voir dans l'utilisation de la chambre, une ode au passé ou un procédé à tonalité nostalgique, les dossiers reçus le prouvent chaque année, le travail à la chambre est bien une recherche d'écriture de la lumière aux multiples options. Au delà des qualités de temps de pose, de contrôle des perspectives ou de netteté, les artistes ont en commun cette relation exclusive avec cette pratique et inventent grâce à elle des expressions particulières. Au cours de ces 10 ans, notre jury a eu le bonheur de découvrir de multiples artistes de toutes nationalités qui chacun à leur manière illustrait ce propos, et de constater que la photographie à la chambre est encore bien vivante. Ce livre retrace les 10 ans d'existence du Prix Camera Clara et présente l'oeuvre des 11 lauréats à qui nous avons voulu rendre hommage.