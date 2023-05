Une famille pour Catrina ; Sous les ordres du chirurgien

Une famille pour Catrina, Fiona McArthur Catrina s'était juré de ne jamais plus tomber amoureuse. Pourtant, il y a eu le sourire de Finn Foley, leurs balades au bord de la mer... et les rires échangés en présence de l'adorable Piper, la fille du médecin. Que décider aujourd'hui ? Catrina doit-elle renoncer au seul homme qui la fait vibrer, ou bien se battre pour fonder avec lui et son enfant la famille dont elle a toujours rêvé ? Sous les ordres du chirurgien, Robin Gianna Vous aimez les retards, vous adorerez les heures supplémentaires. Cette voix glaciale, Annabelle la reconnaît aussitôt. C'est celle du Dr Ferrera, le tyran qui a tenté de briser sa carrière d'anesthésiste cinq ans plus tôt. Un homme qui semble déterminé à ruiner sa vie jusque dans cette mission humanitaire au Pérou, qui vient de les réunir bien malgré eux... Romans réédités