Michel Vaillant Tome 70 : 24 heures sous influence. Opé l'été 2023

Les 24 heures du Mans. Les Audi Diesel y font la loi depuis quelques années. Michel Vaillant et Steve Warson constituent une équipe de choc pour les contrer. Le troisième pilote, Dylan Montusset, est un néophyte prometteur. Jouant ce pari, Jean-Pierre Vaillant espère bien ajouter une course de plus au palmarès prestigieux de l'Ecurie.