Ce guide complet et compact permet d'identifier à coup sûr la plupart des espèces courantes de champignons Les photos présentent chaque espèce sous différents angles et à différents stades, de manière à présenter les caractères distinctifs. Les espèces sont classées par grandes familles pour une identification plus facile. Chaque espèce est décrite de façon très précise, ainsi que sa fréquence, ses habitats naturels, sa comestibilité ou sa toxicité, les risques de confusion possibles, ainsi que de nombreuses informations complémentaires. Son format de poche permet au lecteur de l'emporter facilement dans la nature.