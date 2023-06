Teach Me Love

Il vit dans l'ombre, elle sera sa lumière. Andréa est lumineuse, volontaire et pleine d'humour. Quand elle rencontre Yanaël en cours de littérature, elle est immédiatement intriguée, fascinée... Solitaire et insaisissable, Yanaël est à l'opposé des hommes qu'elle fréquente d'habitude. Pourtant, elle va devoir s'y faire. Obligés de travailler ensemble sur l'écriture commune d'une romance, les deux étudiants se rapprochent, se confrontent, s'attirent et s'opposent, tout comme les personnages de leur livre vont s'écorcher avant de se trouver. Mais la vie réelle est bien plus compliquée qu'une romance ! Une initiation envoûtante à la sensualité et à l'amour...