Un secret à te confier ; Une alliance à son doigt

Un secret à te confier, Stella Bagwell Luke est décontenancé. Paige Winters - l'infirmière qui travaille sous ses ordres depuis trois ans - est absente ce matin. Comment aurait-il pu deviner que sa démission était plus qu'un coup de sang ? Pourtant, tout est sa faute, il le sait : ne s'est-il pas montré trop autoritaire envers elle ? Une erreur qu'il risque de payer très cher. Car, visiblement, Paige n'a pas compris à quel point elle lui plaisait... Une alliance à son doigt, Amalie Berlin Chaque seconde qui passe est un supplice pour Quinton. Anaïs viendra-t-elle le rejoindre au pied de l'autel pour devenir sa femme ? Ou l'abandonnera-t-elle, comme elle l'a déjà fait un an plus tôt, en raison de leurs différences sociales ? Autour de lui, les invités s'impatientent, et Quinton hésite. Doit-il attendre, au risque de se ridiculiser, ou renoncer à la seule femme qu'il ait jamais aimée ? Romans réédités