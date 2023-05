La vétérinaire et le sauveteur ; Dans le château d'un médecin

La vétérinaire et le sauveteur, Tina Beckett Alors que Jessie prend les rênes du cabinet vétérinaire de Santa Medina, elle est plus motivée que jamais. Pas question de faillir face à son premier patient, un courageux chiot blessé au cours d'une mission de sauvetage dans les montagnes de la Sierra Nevada. Surtout, elle se sent une responsabilité vis-à-vis de Cabe McBride, le maître de l'animal, qui risque sa vie pour sauver celle des autres ! Entre eux s'installe aussitôt une complicité mêlée de respect... et d'attirance ? Dans le château d'un médecin, Annie Claydon Une rencontre dans un train qui file vers les Cornouailles... Entre Grace et Penn, l'attirance est immédiate, l'entente parfaite. Tous deux médecins, ils pourraient bien être faits l'un pour l'autre. Du moins Grace le croit-elle avant de découvrir l'identité de Penn : son séduisant compagnon de voyage est un lord, vingt-deuxième du nom ! Un châtelain qui n'appartient pas au même monde qu'elle...