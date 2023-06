Agenda Football France - 2023-2024

Un agenda 100 % football ! Dans quel club joue Kylian Mbappé ? Quels ont été les temps forts de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022 ? Les réponses et bien plus encore dans cet agenda avec plein d'infos sur ton sport préféré, les résultats de la Coupe du Monde 2022, et des illustrations des joueurs préférés des enfants ! Paré pour le coup d'envoi d'une année 100 % football ?