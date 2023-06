Irrésistible piège

Yorkshire, 1828 Par vengeance, Nell est prête à tout. Le marquis de Leath est un scélérat de la pire espèce, qui a provoqué la mort de sa demi-soeur, et elle compte bien exposer au monde entier quel monstre il est. Qu'importe s'il lui faut ruser, mentir, et se faire engager comme femme de chambre sous une fausse identité pour mieux approcher l'aristocrate et dérober les preuves dont elle a besoin ! Elle ne reculera devant rien, sa détermination sera sans faille... du moins, c'est ce qu'elle croit. Il suffit d'un regard, d'un geste esquissé, pour qu'elle se retrouve prise au piège du charme ravageur de James. Soudain, les convictions de Nell vacillent. Est-il vraiment le séducteur égoïste qu'elle s'imaginait ? La passion qui l'envoûte à chaque baiser est-elle sincère... ou un plan élaboré pour la faire taire à jamais ?