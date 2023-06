La dame de son désir

Série "La pierre des cathédrales" - Tome 2/2 Paris, 1250 Nièce d'évêque et veuve de croisé, Flavie de Rocheval est revenue d'Orient avec un but précis : faire construire un hospice au coeur de Paris afin d'accueillir les guerriers blessés. Son propre frère, et nombre de ses hommes, ont perdu la vue sous la torture, et elle désire plus que tout les aider. Par décret royal, un architecte lui est assigné : Eudes de Montreuil. Ce génie bâtisseur compte autant de succès que de scandales : on dit de lui qu'il défend les prostituées et défie l'Eglise à la moindre occasion... Pour ne rien arranger, son sourire insolent et ses invitations à peine voilées déstabilisent Flavie chaque jour un peu plus. Elle pensait avoir perdu tout désir et tout espoir d'amour aux portes de Saint-Jean-d'Acre. Se pourrait-il que son coeur et son corps reprennent vie sous la passion brûlante d'Eudes ?