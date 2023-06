Un duc à défier

Cornouailles, 1894 La réputation de Will Hart, duc d'Ashmore, n'est plus à faire : homme froid, sans coeur et désespérément pragmatique, il sait faire fuir d'un seul regard glacial quiconque ose s'opposer à lui. Et être forcé de retourner au manoir en ruine de son enfance au fin fond des Cornouailles n'est pas pour améliorer son humeur ! C'est donc avec un tempérament orageux et des paroles acerbes qu'il accueille Madeline Ravenwood, petite-fille de vicomte et jardinière de renom. Déterminée et sûre d'elle, la jeune femme tient à ce qu'il restaure le manoir, point d'orgue du village et du futur festival floral auquel elle concourt. Les enjeux sont de taille : la princesse royale est attendue, et son aval pourrait infléchir la carrière de Madeline. Et, Will a beau tempêter et refuser cette responsabilité, Madeline semble décidée à lui tenir tête coûte que coûte... Dans ses yeux bleus envoûtants brille la flamme du défi, qui attise un désir brûlant en Will. Cette adversaire à sa hauteur pourrait-elle être celle qui réveillera son coeur ?