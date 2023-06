Envoûtante séduction

Derbyshire, 1820 Depuis l'arrivée de Trevor Ashmore-Manners, nouveau propriétaire du domaine de Haddon Hall à la mort de son père, Lenore est bouleversée. Le charme ténébreux du lord, dont personne n'ignore la réputation scandaleuse, perturbe au plus haut point l'innocente gouvernante... Lenore a bien songé plusieurs fois à quitter la demeure, cependant elle n'a aucune envie d'abandonner Annabeth, la petite soeur de Trevor, à laquelle elle est si attachée. Ce dernier ne tarde pas à faire des avances à la jeune femme, mais elle refuse catégoriquement d'être une domestique dans le lit de son maître ! Or de doux sentiments viennent contrarier sa décision, et un troublant désir s'empare d'elle... Saura-t-elle résister à celui que l'on surnomme le démon des Manners ?