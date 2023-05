Fatma, la fille préférée du Prophète

Jamais un prophète n'a autant été cité et sa famille autant dévoilée que le Prophète Mohammed. Sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort en passant par la Révélation, a été reproduite et consignée par plusieurs de ses adeptes comme par des spécialistes étrangers de la question. A travers cet ouvrage, l'auteur, après avoir passé en revue la vie tumultueuse du père et de sa condition d'orphelin dès son tout jeune âge, se résout à suivre les traces de Fatma, la plus jeune de ses quatre filles, dont la naissance coïncida avec la reconstruction de la Kaaba, présage jugé alors comme annonciateur de son avenir radieux... L'amour indescriptible entre le père et sa fille a été repris avec force détails par l'auteur, qui ne s'empêche pas de s'attarder longuement sur tous les événements ayant marqué cette relation en temps de guerre, de lutte, de peine, mais aussi pendant les rares périodes de répit et de paix... La vie de Fatma, pourtant peu présente dans les sources historiques sunnites pour des raisons notoirement connues, est en elle-même une source d'inspiration et un modèle de vie en avance par rapport à son temps. Fille de la vertueuse Khadija et du Prophète, épouse de l'un de ses vaillants compagnons et cousin, qui maniait avec maestria tout aussi bien l'épée que le savoir islamique, elle ne lâcha pas d'une semelle son père, le rejoignit vite à Médine en 622, date du début de l'Hégire, alors qu'elle avait 17 ans, et prit part à ses côtés dans la quasi-totalité des batailles livrées aux puissants polythéistes qurayshites... Ce récit élégiaque a le mérite de redorer le blason à la femme dans une société misogyne, gangrénée encore par un paganisme licencieux et dépravé, malgré la naissance de la nouvelle religion qui va, peu à peu, impacter le monde entier... Fatma, sa vie durant, s'était insurgée contre l'injustice des hommes, qu'ils fussent ses alliés ou ses détracteurs, au point de se placer volontairement, à la mort de son unique ami et soutien, son père Mohammed, sur le dôme de la souffrance appelant de ses voeux, de nuit comme de jour, le Seigneur, afin qu'Il la rappelât à Lui, parce qu'incapable d'affronter l'hypocrisie de ses proches et celle de certains des compagnons fidèles de père... Le portrait inoubliable de cette femme d'exception est dépeint par l'auteur avec émotion et neutralité telles qu'il ne laissera aucun lecteur insensible à ce récit des plus élaborés, où le retour à cette période repère, à la fois riche et tumultueuse, ne manquera pas de susciter en lui beaucoup de résurgences essentielles en ces temps de doute et de sécularisation spéculative forcée...