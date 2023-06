C'est l'heure doudou a pris

Ce matin, à l'école, Adélice n'a plus son doudou. Oh non ! Chacun donne son avis : Edgard pense qu'il est parti jouer à la bagarre contre les dinosaures. Balthazar imagine que Doudou a rejoint de joyeux pirates. Aliénor, se dit qu'il est monté dans une fusée direction Mars. " Mais non, dit Mina, je suis LA spécialiste des doudous perdus... et moi, je sais ce qui s'est passé ! "...