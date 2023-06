Super bien, merci

Le récit drôle et acéré d'une jeune divorcée en quête de sens : une comédie canadienne digne d'une série Netflix, par la scénariste de Workin' Moms et Schitt's Creek. " Hilarant, réconfortant, intelligent " Paula Hawkins, autrice de La Fille du train (Sonatine, 2015) 608 jours très exactement. C'est la durée du mariage de Maggie, Torontoise de 29 ans, qui entame une procédure de divorce avec Jon : Jon, qu'elle a rencontré à la fac, et qu'elle pensait sincèrement être " le bon ". A part ça, Maggie va bien. Super bien, même. Ou du moins, c'est ce qu'elle essaie de faire paraître... Fauchée et célibataire pour la première fois depuis sa majorité, Maggie embrasse son statut de jeune divorcée et débute une nouvelle vie : burgers à 4 heures du matin, achats compulsifs, hobbies divers et variés... et retour maladroit dans le monde du flirt. Face à un avenir incertain mais épaulée par sa famille et par un groupe d'amis fidèles, Maggie se pose toutes les questions : pourquoi se marie-t-on ? Un mariage peut-il échouer avant même d'avoir commencé ? Combien de burgers faut-il manger avant d'être heureux ? Un récit drôle, bouleversant mais surtout réconfortant, porté par une héroïne attachante à la langue bien pendue !