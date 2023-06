Promenade au bord de la rivière

Une nouvelle promenade au fil de l'eau, à la découverte de la rivière et de ses habitants. La vie est douce au bord de la rivière ! On peut y voir des canards et des nénuphars, observer toutes sortes de poissons qui nagent ou sautillent, admirer les oiseaux dans les marécages ou rencontrer une famille de castors qui construit un barrage ! Une nouvelle promenade pleine de vie et de détails, pour célébrer l'eau, la nature et le printemps ! Des animations magiques pour le bébé, pour favoriser la motricité, étape essentielle de son développement. Livre d'éveil pour les bébés dès 6 mois.