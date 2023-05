En 1984, un jeune chercheur de la Direction des Etudes et Recherches d'Edf, Jean Lefour, organise, la nuit, des parties de jeu de rôle, au grand dam de sa compagne, Isabelle. Un matin de juillet, il est retrouvé mort dans le sous-sol où est installé son bureau. Le commissaire Martinez, à la demande des autorités, et l'avocate Rumba Stoner, sa nièce, engagée par Isabelle, mènent l'enquête. Un deuxième cadavre est découvert, assassiné de la même façon. Quel est cet étrange objet que l'on retrouve à chaque fois sur le lieu du crime ? L'assassin a-t-il un rapport avec les parties de jeu de rôle ? En y participant à son tour, Rumba parviendra-t-elle à comprendre la logique du tueur ? Pourra-t-elle résister à l'emprise du virtuel, malgré la passion que vit son personnage dans cet univers parallèle ? Polar haletant en même temps que grand moment de fantasy, Un dé trop loin est un roman d'une rare intelligence, qui plonge le lecteur dans cette période-clé où virtuel et jeux de rôle ont émergé, transformant à jamais nos sociétés. Il décrypte avec une grande finesse les mécanismes qui font naître l'addiction.