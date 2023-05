Pour toujours. Tome 1, La cinquième marche

Eté 1963 : Arthur et Morgane ont douze ans, presque... Elle vit au Pradet, plage de la Garonne. Lui, vient de Paris le temps des vacances. Ils se rencontrent. Eté 1964 : Arthur et Morgane se retrouvent. Ils ont treize ans, bientôt... Leurs jeux se transforment. Leurs vacances se poursuivent à Contes, dans l'arrière-pays niçois. Nouvelles aventures, nouveaux copains, le village, la montagne, ses torrents, cet amour "Pour toujours" ? Eté 1965 : Presque quatorze ans. Morgane et Arthur sont à Contes, chez le Papé et la Mamé de Morgane, dans le village perché. La nuit, la fontaine du village offre un lieu de baignade idéal. "Attention, la cinquième marche grince ! " Avant le retour d'Arthur à Paris, ils partagent un serment. 13 novembre 1968 : Ils ont seize ans ! C'est leur anniversaire commun, ils se racontent l'un à l'autre ce grand saut, de l'enfance à la fin de l'adolescence, dans les années 60 !