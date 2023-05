Mots croisés 7 ans

Un bloc de plus de 50 grilles de mots croisés, dont des mots mystères, à trouver ! Dans chaque grille, 6 mots à trouver sur une thématique adaptée, à l'aide d'une définition simple et d'une image. Quelques exemples de thèmes proposés : les contes, le sport, au potager, à la bibliothèque, la chasse au trésor, mes animaux préférés... Des mots croisés simples, amusants et colorés pour tous les petits curieux !