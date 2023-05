Le littoral a toujours été en constante évolution, mais notre époque est marquée par son accélération. Des processus d'érosion qui prenaient autrefois des milliers d'années peuvent maintenant être observés en une seule génération. La marche de l'océan réunit deux témoins engagés de la lutte contre le changement climatique - Felipe Fittipaldi, photographe brésilien, et Marie-Hélène Ruz, géomorphologue. Prise en étau entre la montée des eaux et l'érosion côtière, Atafona est devenue le symbole de ce phénomène. C'est dans cette ville côtière brésilienne, où le temps semble courir plus vite, que le photographe Felipe Fittipaldi ancre son travail depuis 2014. En 2022, le niveau de la mer a avancé de 12 mètres sur la ville. Cette élévation ne se fait généralement qu'entre 3 et 4 ans. En une cinquantaine d'années, plus de 500 maisons ont été détruites par les vagues, le sable et les sédiments. Le travail de Felipe Fittipaldi sur Atafona a obtenu en 2022 le World Report Award et le Grand Prix ISEM, attribué chaque année à un travail documentaire par le festival Images Singulières, l'ETPA et Mediapart.