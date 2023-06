Le voeu d'un cheikh

Princes du désert Le souffle brûlant du désert va enflammer leurs coeurs... Rosanna n'a pas l'habitude d'embrasser de parfaits inconnus... Raison pour laquelle elle ne parvient pas à oublier l'homme qui, l'espace d'un instant, lui a fait perdre la raison. Dans les bras de Salim, elle s'est sentie plus vivante que jamais, vibrante de désir - avant qu'il disparaisse dans la nuit. Or voilà qu'il se présente bientôt dans son agence matrimoniale. L'homme qui hante ses pensées n'est autre que le cheikh de Dhalkur et il attend de Rosanna qu'elle lui trouve une épouse !