Et si la solution pour imposer la paix se trouvait dans une autre dimension ? Alors que la civilisation humaine s'écroule sous les assauts de l'armada de Marbre, le Chien à Problèmes, malgré de nombreuses avaries, et son équipage, non moins épuisé, ont fait le voeu de sauver ce qui peut encore l'être. Ils sont en route vers l'Intrusion, une région de l'espace où la réalité elle-même semble mise à mal. Le Chien y trouvera-t-il une arme susceptible de venir à bout de la dangereuse, et prétendument invincible, armada ? A moins qu'il ne reçoive de l'aide de Cordelia Pa, une jeune femme qui vit sur les Plaques, des plates-formes artificielles flottant dans l'espace et qu'elle est la seule à entendre chanter ? La survie de l'humanité repose désormais sur leurs seules épaules. L'éclat d'étoiles impossibles offre une conclusion inattendue à la trilogie "Braises de guerre", mais réserve toujours son lot d'aventures et de combats spatiaux endiablés.