Terrible Tyrannosaure

Dès la première page, une entrée riche en émotion et sensations : une attaque de tyrannosaure sur un paisible Edmontosaurus ! Car le tyrannosaure est une machine de guerre, un prédateur ultime et invincible. Invincible ? Pas si sûr... Un titre pour suivre la longue vie d'une femelle T-Rex et enfin dépasser les idées reçues sur le monde des dinosaures.