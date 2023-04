Gina découvre à l'aube de ses 30 ans que la vie est sérieuse. Elle n'a toujours pas laissé derrière elle son adolescence alors que le diagnostic d'une maladie grave finit par tomber : sclérose en plaques. Récit à la première personne d'inspiration autobiographique, par une narratrice introvertie et furieusement ironique, "Gina" est la chronique d'une expérience de passage à l'âge adulte, tissée à partir des évènements plus ou moins truculents qui ont jalonné la vie d'une jeune femme insouciante. De l'enfance dans un village de "deux mille habitants et une centaine de milliersde moustiques" , jusqu'aux nuits de fête dans une Barcelone branchée, aux soirées entre copines ou aux expériences amoureuses qui s'analysent auprès d'une thérapeute particulièrement originale. Quand la maladie survient, tout semble s'arrêter dans la vie de Gina. Mais c'est sans compter sur son énergie vitale et le regard qu'elle porte sur elle-même, lucide, drôle, tendre et fort à la fois. La maladie ne fera pas d'elle une victime. Et au bout d'un chemin fait d'un désir d'enfant de plus en plus prégnant, il y a peut-être l'amour d'une autre femme...