Coffret Marvel Super-héroïnes

C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Ce coffret à tirage limité réunit les 6 albums consacrés à Black Widow, She-Hulk, Ms. Marvel, Captain Marvel, Thor/Jane Foster et Jessica Jones avec en cadeau 6 ex-libris !