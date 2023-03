Mon super kit d'anniversaire 100% foot. Tout pour organiser un fabuleux anniversaire !

Un super kit papeterie sur le thème du foot, qui comprend : - 1 carnet " Mon livre d'or " pour recueillir les mots de ses copains et coller des photos de tous les invités & de la super déco - 1 carnet " Conseils aux parents" pour les aider à organiser le plus beau des anniversaires : avec un rétroplanning, le suivi des invités, le budget, la playlist ou encore des idées de gâteaux et d'activités en intérieur ou extérieur - 1 poster pour y coller une photo de la Reine ou du Roi du jour et l'accrocher sur la porte d'entrée - 15 cartons d'invitations et enveloppes - 1 page de stickers pour décorer ses invitations ou son livre d'or - 2 planches de photobooth pour prendre des photos rigolotes !