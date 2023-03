Coloriage par numéros. Inspiration. 1e édition [EDITION EN GROS CARACTERES

Plus de 60 images poétiques, envoûtantes et méditatives qui invitent à la tranquillité et à la rêverie Laissez-vous inspirer par la simplicité du coloriage guidé. En suivant les numéros en gros caractères, vous composerez plus de 60 images poétiques, envoûtantes et méditatives qui invitent à la tranquillité et à la rêverie. Touche après touche, un univers chatoyant s'offrira à vous. Préparez vos crayons de couleur !