De nouvelles stratégies relationnelles dans un monde connecté. Une approche linguistique et interculturelle

Comment aborder les relations interpersonnelles à l'international dans notre monde numérique contemporain et hyperconnecté ? Comment tenir compte des subtilités de langage et de cultures qui se présentent dans nos activités ? Cet ouvrage présente des textes qui interrogent les mutations des sociétés contemporaines liées à l'omniprésence des technologies et à nos connexions indispensables. S'appuyant sur des approches linguistiques et interculturelles, dans leur grande variété et sur des échanges interdisciplinaires, ce livre propose des pistes, qu'elles soient pédagogiques, didactiques, sociologiques, littéraires, philosophiques ou linguistiques afin de faciliter la communication interculturelle. Une approche interdisciplinaire à travers des retours d'expériences et des analyses mettent en exergue les bonnes pratiques et certains écueils destinés à être évités.