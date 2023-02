Les Psaumes. Prier, chanter, comprendre les psaumes

"Ouvre ce livre, et prête l'oreille à l'énorme rumeur qui s'en dégage [... ]. Ecoute tout à la fois et dis-toi que cela vient de loin... , des profondeurs les plus reculées de l'origine, celle de l'homme, celle du monde qu'il habite. ". . (Paul Claudel). "Un petit livre ; cent cinquante poèmes, cent cinquante marches érigées entre la vie et la mort, cent cinquante miroirs de nos révoltes et de nos fidélités, de nos agonies et de nos résurrections. Davantage qu'un livre, un être humain qui parle - qui nous parle - qui souffre, qui gémit et qui meurt, qui ressuscite et qui chante. ". . (André Chouraqui). "Je recherchais des paroles qui me fassent comprendre ce que je ressentais. Je les trouvais enfin dans les Psaumes de David... Jamais je n'ai vu des paroles qui agissent si sûrement que celles de ces psaumes. Leur poésie brûlante nettoie, redonne courage, permet d'y voir clair en soi, de voir en quoi on s'est trompé et de repartir. Les psaumes sont une grande flambée d'amour et de vérité" (Svetlana Alleluyeva). Innombrables sont les amateurs des psaumes qui ont découvert dans ces poèmes les mots dont ils avaient besoin pour exprimer leur prière. Ainsi, leur originalité en fait un livre à part, un vade-mecum qui accompagne le dialogue du croyant avec Dieu. Dans le format que propose cette édition, les psaumes deviennent un ami et la nourriture quotidienne que l'on emporte avec soi.