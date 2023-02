Le Tarot de Marseille. Le livre & le jeu traditionnel de 78 lames

Le Tarot de Marseille a un extraordinaire pouvoir divinatoire et spirituel. Son influence vibratoire est étonnante : il vous donnera la possibilité de communiquer, d'apporter des solutions, de mieux vous connaître et de comprendre les autres grâce à la symbolique que renferment ses cartes. Pour bien tirer le Tarot de Marseille, il n'est pas nécessaire de posséder un don mais juste de laisser aller votre intuition. Vous pourrez facilement décoder la signification de chaque personnage, objet, forme ou couleur grâce à l'interprétation qu'en donne Colette Silvestre. Ainsi, le Tarot de Marseille n'aura bientôt plus aucun secret pour vous ! Coffret contenant le jeu de 78 cartes édité par Grimaud en 1930.