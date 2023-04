La voie d'Aaren est toute tracée : il a grandi dans le club de bikers de son père, et un jour, il prendra sa succession et sera le Président des Relentless. Il a d'ailleurs le nom du club gravé en lettres gothiques sur le torse. Mais ce qui le fait vibrer, ce qui a fait sa réputation, ce n'est pas sa Harley. Ce sont les combats illégaux dans lesquels il excelle. Sans pitié, il terrifie ses adversaires et fait régner sa loi sur le ring. Son club, ses frères et ses poings... C'est toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia. Infirmière, Olivia ne veut qu'une chose, passer inaperçue. Les combats illégaux, les types tatoués et baraqués ? Pas son genre... Jusqu'à ce qu'elle rencontre Aaren. Elle l'obsède, il l'interpelle. Elle donne un nouveau sens à sa vie, il remet en question la sienne. Elle lui donne envie d'un futur, il la pousse à être celle qu'elle est vraiment. Entre passion, trahisons et dangers, bienvenue dans le club des Relentless Riders !